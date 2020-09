Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni debutta a Studio Aperto.

Andrea Giambruno ha debuttato lunedì 14 settembre alla conduzione di Studio Aperto.

Giambruno, classe 1981, è il compagno di Giorgia Meloni e dal loro amore nel 2016 è nata la piccola Ginevra.

Il compagno di Giorgia Meloni lavora a Mediaset da ormai dodici anni dove ha collaborato come autore a Mattino 5, Quinta Colonna e anche a Stasera Italia.

Giambruno ha conosciuto la Meloni proprio in un dietro le quinte di Quinta Colonna.

“E’ stato un colpo di fulmine – ha raccontato tempo fa Giambruno in una intervista a Libero -.

Una sera è arrivata da Del Debbio dopo una giornata di comizi e aveva fame.

La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena, così me l’ha mollata in mano, scambiandomi per un assistente.

Per me quella banana vale più di quella di Cattelan venduta a 120mila euro.

Mi ha chiamato poi lei, ma non è stato casuale, ci ho dovuto lavorare, come sempre con Giorgia”.

“La cosa mi attrae di più di lei è la testa – ha detto Giambruno – È una donna di grande intelligenza. Fisicamente gli occhi, hanno la stessa tonalità di quelli di mia figlia Ginevra, per me i più belli in assoluto”. (Fonte: Libero, Italia Uno).