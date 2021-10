Andrea Iannone chi è, età, dove e quando è nato, Belen Rodriguez, fidanzata, vita privata, Instagram, dove vive, Ballando con le stelle, biografia e carriera. Il pilota Andrea Iannone è uno dei concorrenti della nuova edizione del programma Ballando con le stelle. Il programma, condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, è in onda da questa sera 16 ottobre su Rai1 alle 20:40.

Dove e quando è nato, età, Instagram, biografia di Andrea Iannone

Andrea Iannone è nato il 9 agosto del 1989 a Vasto, in provincia di Chieti. Ha 32 anni. Nel 2004, a 15 anni, prende parte al campionato Italiano Velocità, al campionato Spagnolo Velocità e ad altre competizioni a livello nazionale ed europeo. Lo fa in sella all’Aprilia messagli a disposizione dal team Abruzzo Junior. L’anno successivo disputa per la prima volta la stagione completa del motomondiale in classe 125, sempre su un’Aprilia, e debutta nel Gran Premio di Spagna. Chiude la prima stagione al 20º posto con 20 punti e con il decimo posto in Turchia come migliore piazzamento. Profilo Instagram: andreaiannone.

Claudia Manzella, Belen Rodriguez, Giulia De Lellis, Carmen Victoria Rodriguez: dove vive, vita privata di Andrea Iannone

Dopo otto anni di relazione con Claudia Manzella, Iannone conosce Belen Rodriguez. I due rendono ufficiale la loro relazione nel 2016. Due anni dopo il pilota, in un’intervista al settimanale Chi, ha dichiarato: “Questo amore mi ha arricchito in tutti i sensi ed è successo grazie a una formula magica: la normalità”. Belen Rodriguez e Iannone si separano nel 2018. L’anno dopo il pilota viene forografato con l’influencer Giulia De Lellis. I due confermano al pubblico la loro relazione ma nel 2020 la loro storia finisce.

Stando a quanto scritto dal settimanale Chi, Iannone ha da qualche tempo una nuova fidanzata, la modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez. Il pilota vive sul lago, a Lugano.

La carriera di Andrea Iannone

Iannone fa il suo debutto in MotoGP nel 2013, alla guida della Ducati Desmosedici del team Pramac Racing; il compagno di squadra è Ben Spies. Nel 2015 il pilota passa al team ufficiale Ducati con compagno di squadra Andrea Dovizioso. In Qatar ottiene un terzo posto, nonché il suo primo podio in MotoGP.

Nel 2016 Iannone firma un biennale con la Suzuki. Ottiene il primo podio con la Suzuki nel 2018, concludendo al terzo posto nel Gran Premio delle Americhe. L’anno successivo passa al team Aprilia Racing Team Gresini.

La Federazione internazionale di motociclismo nel 2019 annuncia di aver momentaneamente sospeso Iannone dalle corse perché risultato positivo ad un controllo antidoping. Nel 2020 i risultati delle controanalisi hanno confermato la presenza di tracce di steroidi anabolizzanti. A novembre dello stesso anno viene squalificato per quattro anni dal TAS di Losanna e tutti i suoi risultati ottenuti dal 1º novembre 2019 vengono considerati non validi.