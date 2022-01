Andrea Iannone chi è: fidanzata Carmen Victoria Rodriguez, Lucrezia Lando, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del pilota

Chi è Andrea Iannone: fidanzata Carmen Victoria Rodriguez, Lucrezia Lando, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del pilota. Iannone è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Andrea Iannone

Andrea Iannone è nato il 9 agosto del 1989 a Vasto, in provincia di Chieti. Ha 32 anni. E’ alto 178 cm per un peso forma di 70 kg. E’ noto per essere un pilota del Mondiale MotoGp e per essere spesso al centro del gossip. Di recente, ha partecipato a Ballando con le stelle.

La moglie e i figli, la vita privata di Andrea Iannone

Dopo otto anni di relazione con Claudia Manzella, Iannone conosce Belen Rodriguez. I due rendono ufficiale la loro relazione nel 2016. Due anni dopo il pilota, in un’intervista al settimanale Chi, ha dichiarato: “Questo amore mi ha arricchito in tutti i sensi ed è successo grazie a una formula magica: la normalità”. Belen Rodriguez e Iannone si separano nel 2018. L’anno dopo il pilota viene forografato con l’influencer Giulia De Lellis. I due confermano al pubblico la loro relazione ma nel 2020 la loro storia finisce.

Stando a quanto scritto dal settimanale Chi, Iannone ha da qualche tempo una nuova fidanzata, la modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez. Durante Ballando con le stelle, ha creato una certa affinità con la sua maestra di ballo Lucrezia Lando. Il pilota vive sul lago, a Lugano.

La carriera di Andrea Iannone

Iannone fa il suo debutto in MotoGP nel 2013, alla guida della Ducati Desmosedici del team Pramac Racing; il compagno di squadra è Ben Spies. Nel 2015 il pilota passa al team ufficiale Ducati con compagno di squadra Andrea Dovizioso. In Qatar ottiene un terzo posto, nonché il suo primo podio in MotoGP.

Nel 2016 Iannone firma un biennale con la Suzuki. Ottiene il primo podio con la Suzuki nel 2018, concludendo al terzo posto nel Gran Premio delle Americhe. L’anno successivo passa al team Aprilia Racing Team Gresini.