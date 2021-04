Andrea Iannone chi è, nuova fidanzata, età, Belen, vita privata del motociclista ospite di Pio e Amedeo

Chi è Andrea Iannone, la nuova fidanzata, età, Belen Rodriguez e la carriera del campione del motociclismo ospite di Pio e Amedeo. Iannone infatti è tra gli ospiti della prima puntata di Felicissima Sera, il nuovo programma di Pio e Amedeo in onda in prima serata su Canale Cinque. Altri ospiti della prima serata di questa sera sono Maria De Filippi, Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino e Ivana Spagna.

Andrea Iannone, età e biografia

Andrea Iannone nasce a Vasto in Abruzzo il 9 agosto del 1989 e ha 31 anni di età. A soli 15 anni, nel 2004, prende parte al campionato Italiano Velocità, al campionato Spagnolo Velocità e ad altre competizioni a livello nazionale ed europeo. Lo fa in sella all’Aprilia messagli a disposizione dal team Abruzzo Junior.

Nel 2005 la struttura gli propone di disputare per la prima volta la stagione completa del motomondiale in classe 125, sempre su un’Aprilia e debutta nel Gran Premio di Spagna. Chiude la prima stagione al 20º posto con 20 punti e con il decimo posto in Turchia come migliore piazzamento. Nel 2013 il suo debutto in MotoGP, alla guida della Ducati Desmosedici del team Pramac Racing; il compagno di squadra è Ben Spies.

Andrea Iannone, vita privata, Belen, Giulia De Lellis e profilo Instagram

Il profilo Instagram ufficiale di Andrea Iannone è @andreaiannone. Per quanto riguarda la sua vita privata Andrea Iannone è da sempre stato al centro del gossip. Andrea Iannone e Belen Rodriguez sono stati fidanzati dai primi mesi del 2016 all’autunno 2017. Poi è stata proprio Belen a mettere fine alla loro relazione per dedicarsi alla carriera e al figlio. Poi da lì a poco il ritorno di fiamma con l’ex marito e amore di sempre Stefano de Martino.

Poi Andrea Iannone ha conosciuto Giulia De Lellis e i due sono stati insieme da giugno 2019 fino a gennaio 2020. Si sono lasciati poco prima del lockdown e attualmente Giulia De Lellis sta avendo un ritorno di fiamma con l’ex Andrea Damante.

La nuova fidanzata di Andrea Iannone

Stando a quanto scritto dal settimanale Chi Andrea Iannone ha da qualche tempo una nuova fidanzata. Una sensuale sudamericana per la quale il pilota avrebbe perso la testa. Chi è? Nelle ultime stories Instagram il pilota ha taggato una certa Carmen Victoria Rodriguez, modella venezuelana e amica di Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi. Il video è stato poi ripostato da Carmen sul suo account social con tanto di scritta “love”: è lei la donna che ha rapito il cuore di Iannone?