Andrea Iannone e la dedica d’amore a Giulia De Lellis: “Nei tuoi occhi…”

ROMA – Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez, ormai è pazzo di Giulia De Lellis. “Nei tuoi occhi – dice Iannone su Instagram parlando della De Lellis – c’è tutto quello che ho sempre immaginato, sempre desiderato e soprattutto quello che ho sempre amato…”.

Ma com’è iniziata la storia d’amore tra Iannone e la De Lellis? Lo ha raccontato la stessa Giulia qualche tempo fa:

“La prima volta che ci siamo visti non ci siamo parlati più di tanto quella volta e lui mi era molto antipatico”. Poi qualcosa è cambiato visto che la bella Giulia ha deciso di cedere al corteggiamento del campione: “Mi ha colpito la sua estrema educazione, la sua galanteria. Mi ha conquistato con pazienza, rispettandomi. Non è mai stato lì a pressarmi. È entrato nella mia vita in punta di piedi, in un periodo non particolarmente facile”.

Le frecciatine di Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, è stata dura nei confronti di Giulia De Lellis e Andrea Iannone:

“Tutti nelle interviste dicono: ‘Che belli, o auguri e figli maschi’, nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti ‘un metro e una banana’. Precisi precisi, lo scriva! Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”.