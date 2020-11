Alfonso Signorini ha detto che a dicembre entreranno nella casa del Grande Fratello Vip nuovi concorrenti e anche Iannone è un nome papabile.

Andrea Iannone potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip per dimenticare la squalifica di 4 anni inflittagli dal Tas per doping. A dicembre, infatti, altri nove concorrenti entreranno nella casa più spiata d’Italia. E uno dei nomi, secondo indiscrezioni, sarebbe proprio quello del pilota. Pilota diventato famoso anche nel mondo del gossip per le relazioni con Belen e Giulia De Lellis.

L’indiscrezione è iniziata a circolare questa estate alla vigilia dell’inizio del reality. A rimandare l’esordio televisivo però c’era l’attesa della sentenza, arrivata poche ore fa. Ad avvalorare i rumors è il conduttore Alfonso Signorini.

Nel corso dell’ultima diretta social della rubrica “Casa Chi”, Signorini si è lasciato sfuggire un particolare: “Alla luce della notizia della sua squalifica per doping quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del GF Vip”.

Alfonso Signorini aveva affermato che il contratto per Iannone era pronto già lo scorso settembre. Un ingresso che potrebbe scombinare gli equilibri all’interno della casa.

Tra le prossime new entry del reality c’è Selvaggia Roma, grande fan del pilota abruzzese. Nelle storie del suo profilo Instagram infatti ha condiviso uno scatto di Andrea Iannone con la frase: “Le bellezze italiane”. (fonte INSTAGRAM)