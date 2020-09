Andrea Melchiorre, ex Uomini e Donne: “Da 28 giorni sono in isolamento in Sardegna” (foto Instagram)

Andrea Melchiorre, ex Uomini e Donne: “Da 28 giorni sono in isolamento in Sardegna”.

Andrea Melchiorre, ex volto di Uomini e Donne, si trova in Sardegna da più di un mese e da 28 giorni è in in isolamento.

“Il 19 agosto – racconta al Fatto Quotidiano – mi sono messo in quarantena preventiva per attendere i risultati del tampone, che poi è risultato positivo”.

Da quel momento di tamponi ne ha fatti cinque:

“Settimana dopo settimana, gli esiti erano sempre positivi con carica virale massima. Ora sono bloccato in Sardegna. Lo Stato non dà nessuna assistenza: mi sembra un atteggiamento incomprensibile.

Non ne faccio una questione economica ma morale”.

“Non ho mai perso l’olfatto o il gusto – spiega – Il 18 agosto mi è stata diagnosticata una bronchite, così il medico mi ha dato l’indicazione di acquistare dei farmaci per curarla”.

L’avevano anche accusata perché aveva creato la cartella “Covid” sul suo profilo Instagram.

“Il lavoro dell’influencer è quello di raccontare la propria vita quotidiana. Mi sono limitato a raccontare come stavo vivendo questa situazione. Con quella cartella non stavo dicendo che il Covid è una passeggiata, non volevo mancare di rispetto a nessuno: è da stupidi attaccarsi a queste cose. Ho cancellato quella cartella e ho tagliato la testa al toro”. Quando farà il prossimo tampone? “Domenica. Speriamo bene…”. (Fonte: Il Fatto Quotidiano).