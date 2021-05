Andrea Moro chi è, età, altezza, moglie, figli, vita privata, libro Il segreto di Pietramala, vero nome, biografia e carriera del linguista. Moro è tra gli ospiti della puntata odierna di In barba a tutto. Programma tv condotto da Luca Barbareschi su Rai 3 dalle ore 23:15.

Dove e quando è nato, peso e altezza di Andrea Moro

Andrea Carlo Moro (vero nome) è un linguista, neuroscienziato, scrittore e accademico italiano. E’ nato a Pavia, 24 luglio 1962. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. E’ noto a tutti per le sue attività professionali.

La vita privata di Andrea Moro

Non sappiamo praticamente nulla sulla sua vita privata perché non ne ha mai parlato pubblicamente. Quando è ospite di trasmissioni tv, come stasera, parla unicamente dei suoi prossimi progetti professionali. Non è stato mai al centro del gossip. Di conseguenza, non sappiamo nemmeno se ha figli.

Il libro Il segreto di Pietramala di Andrea Moro

Come detto, Andrea Moro è anche uno scrittore di successo. Il suo primo romanzo è un giallo incentrato su una lingua misteriosa: “Il segreto di Pietramala” (La Nave di Teseo, 2018). Con questo romanzo Andrea Moro ha vinto il premio Flaiano per la narrativa in occasione dei Premi Flaiano 2018.