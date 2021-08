A uomini e Donne, dopo il trono gay arriva la prima tronista trans. Il dating show di Canale 5 riparte venerdì 13 settembre con una puntata dedicata proprio alla nuova protagonista: Andrea Nicole Scavuzzo.

Dove è quando è nata Andrea Nicole Scavuzzo

Nicole Scavuzzo è nata a Trapani 29 anni fa. Da bambina si è trasferita a vivere a Torino con la famiglia. Vanta esperienze come modella e commessa a Londra e Milano. Su Instagram ha poco più di 13mila follower.

Il suo percorso di transizione: perché non vuole essere chiamata transgender

Da otto anni ha completato il suo percorso di transizione da uomo a donna, per cui è errato definirla transgender. Oltre a Nicole, la giovane ha scelto di mantenere il nome di Andrea, lo stesso che aveva prima della transizione.

Il suo è stato un percorso lungo iniziato da bambina. Nicole sentiva che cambiare sesso era la scelta giusta: “Ho sempre manifestato l’esigenza di appartenere al sesso femminile, fin da piccola, mi ricordo che giocavo con mia cugina alle principesse con i vestiti della nonna” ha raccontato in un’intervista.

“Negli anni a seguire ho dovuto nascondere questo bisogno, ho dovuto farlo per protezione. Alle scuole medie ho conosciuto la cattiveria, fino a quel momento la mia casa era una bolla. Ero la persona da prendere di mira, ho dovuto reprimere in pubblico quello che ero. Sapevo però cosa volevo essere, cosa volevo vedere allo specchio”.

Andrea Nicole Scavuzzo, perché partecipa a Uomini e Donne

Nella prima puntata “un appuntamento al buio”, Nicole cerca un uomo “comprensivo, intelligente, che sappia guardare oltre”. In molti si sono già presentati alla registrazione della prima puntata.

La nuova tronista è soddisfatta: “Le reazioni non sono state così negative, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere”.

Maria De Filippi è stata la prima a volerla al trono. Ma com’è stato l’incontro con lei? “Incontrarla è stato strano ma molto piacevole. Mi sono sentita subito a casa, era stupita dal modo in cui racconto la mia storia, il più naturale possibile”.