ROMA – Stasera si giocherà la partita di addio organizzata da Andrea Pirlo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. La partita si giocherà a San Siro alle 20,45 e sarà trasmessa in diretta su Sky – sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Sport Mix – e in chiaro su TV8 (telecronaca di Marco Cattaneo e Riccardo Trevisani). Questo il link per vedere la partita in diretta streaming su Tv8. Sarà inoltre visibile in streaming per gli abbonati Sky tramite il servizio SkyGo.

la partita e il pre partita (dalle ore 20) andranno in streaming anche sulla pagina Facebook di Sky Sport.

Ecco i giocatori che parteciperanno all’evento:

PORTIERI : Abbiati, Buffon, Dida, Storari.

: Abbiati, Buffon, Dida, Storari. DIFENSORI : Adani, Barzagli, Bonera, Bonucci, F. Cannavaro, Cafu, Chiellini, Costacurta, Favalli, Ferrara, Grosso, Jankulovski, Kaladze, Lichtsteiner, Maldini, Materazzi, Nesta, Oddo, SergInho, D. Simic, Zambrotta, Zanetti

: Adani, Barzagli, Bonera, Bonucci, F. Cannavaro, Cafu, Chiellini, Costacurta, Favalli, Ferrara, Grosso, Jankulovski, Kaladze, Lichtsteiner, Maldini, Materazzi, Nesta, Oddo, SergInho, D. Simic, Zambrotta, Zanetti CENTROCAMPISTI: Albertini, Ambrosini, Baronio, Brocchi, Diamanti, Diana, Lampard, Leonardo, Marchisio, Pepe, Rui Costa, Seedorf, Verratti, Vidal

Albertini, Ambrosini, Baronio, Brocchi, Diamanti, Diana, Lampard, Leonardo, Marchisio, Pepe, Rui Costa, Seedorf, Verratti, Vidal ATTACCANTI: Del Piero, Gilardino, F. Inzaghi, Toni, Totti, Borriello, Cassano, Crespo, Matri, Iaquinta, Pato, Quagliarella, Ronaldinho, Ronaldo, Shevchenko, Tevez, Ventola, Vieri

Del Piero, Gilardino, F. Inzaghi, Toni, Totti, Borriello, Cassano, Crespo, Matri, Iaquinta, Pato, Quagliarella, Ronaldinho, Ronaldo, Shevchenko, Tevez, Ventola, Vieri ALLENATORI: Allegri, Ancelotti, Conte, Donadoni e Tassotti.

L’intervista a Sky Sport.

Essere un ex calciatore? Non l’ho ancora capito bene… Sicuramente fa un certo effetto non poter scendere in campo ed allenarsi. Mi sento bene, ma era il momento giusto per finire. Quando l’ho capito che era il momento giusto per smettere? Quando al mattino mi pesava andare ad allenarmi e avevo dolori, fare figuracce era inutile. Devi smettere quando te la senti, io ho deciso da solo, nel momento migliore, ho smesso ancora quando mi sentivo ancora dei migliori. Non è facile, ma guardandomi indietro vedo tutta la mia carriera, i sogni da bambino che ho realizzato. Mi ritengo una persona più che fortunata.