Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e gli inquilini riceveranno una sorpresa dal comico Andrea Pucci, che presenterà la nuova edizione de La Pupa e il Secchione E Viceversa in compagnia di Francesca Cipriani.

Chi è Andrea “Pucci” Baccan: da La sai l’ultima a Colorado

Il famoso comico si chiama così perché nei suoi sketch era solito chiamare un personaggio Pucci, è per questo motivo che tutti lo chiamano così. Il suo nome in realtà è Andrea Baccan: è nato a Milano il 23 agosto del 1965. Prima di arrivare al successo ha lavorato nella tabaccheria di famiglia a Milano. Ha esordito in tv con La sai l’ultima? nel 1993. Pucci si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume.

In televisione fa parte del programma Colorado, dove riscuote grande successo con i suoi monologhi e il tormentone “È cambiat?…tutj!”, in cui ironizza su quelli che possono essere i problemi di coppia e parla di situazioni bizzarre e assurde in cui lui si sarebbe trovato quasi esclusivamente a causa di sua moglie.

Nel 2010 esce nelle librerie “Ho sposato l’esorcista“, libro scritto con il suo autore Raffaele Skizzo Bruscella edito da Cairo editore. Grande tifoso interista, molto spesso viene invitato alla trasmissione di Rai 2 Quelli che il calcio per seguire e commentare le partite della squadra nerazzurra. Dal 2017 conduce il programma televisivo Big Show su Italia 1, con la partecipazione di Katia Follesa.

Andrea Pucci, chi è la compagna

La compagna di Andrea Pucci si chiama Priscila Prado ed è brasiliana. Classe ’84 è una consulente di stile e di immagine. La donna è un’imprenditrice di successo per il brand Botondi Milano. Priscila è mamma di due gemelli, nati da una precedente relazione. La Prado è molto attiva sui social e sono tantissimi gli scatti che pubblica in compagnia del suo compagno.

Pucci e l’amicizia con Bobo Vieri

Prima dell’estate Bobo Vieri e Andrea Pucci, amici da una vita e inseparabili anche sui social, avevano litigato. Il rapporto tra i due si era interrotto bruscamente. Pare che i due avessero anche smesso di parlarsi (e di seguirsi sui social). Non si conosce però il presunto motivi della rottura. Dopo tanto nervosismo e un’estate da separati, i due si sono ritrovati, chiariti e hanno recuperato un legame che dura da vent’anni, ha scritto Chi recentemente.