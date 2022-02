Andrea Pucci, chi è, dove e quando è nato, la compagna brasiliana, la figlia, vita privata, Inter

Andrea Pucci è ospite di Michelle Hunziker questa sera, mercoledì 23 febbraio, a Michelle Impossible, su Canale 5. Ma chi è Andrea Pucci?

Dove e quando è nato, età, vero nome: la biografia di Andrea Pucci

Andrea Pucci, il cui vero nome è Andrea Baccan, è un comico, , cabarettista, attore e conduttore televisivo italiano nato a Milano il 23 agosto del 1965. Ha dunque 56 anni.

Ha iniziato il suo percorso lavorativo nella tabaccheria di famiglia, per poi diventare gioielliere. Ha quindi partecipato come concorrente barzellettiere nella trasmissione La sai l’ultima? nella stagione 1993-94).

Da lì è partita la sua gavetta. Pucci si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume (non ama quella a sfondo politico) e società moderna.

L’approdo a Colorado

Dal 2005 al 2006 fa parte del cast dello show comico Colorado, in onda su Italia 1, dove riscuote successo con i suoi monologhi, che iniziano sempre con il tormentone “È cambiato… tutto!“, in cui ironizza sui problemi di coppia e parla di situazioni bizzarre in cui si sarebbe trovato con sua moglie.

Nel 2010 esce nelle librerie Ho sposato l’esorcista, libro scritto con il suo autore Raffaele Skizzo Bruscella ed edito da Cairo editore.

Grande tifoso dell‘Inter, molto spesso parla di tale passione calcistica nei suoi monologhi e viene invitato alla trasmissione di Rai 2 Quelli che il calcio per seguire e commentare le partite della squadra nerazzurra.

Nel gennaio 2010 ha partecipato a I love my dog, un programma interamente dedicato ai cani, con i colleghi di Colorado Rossella Brescia e Gianluca Impastato.

Dal 2017 conduce il programma televisivo Big Show su Italia 1, con la partecipazione di Katia Follesa. Dal 2018 è testimonial dei City Angels. Nel 2021 partecipa alla prima edizione del nuovo show di Canale 5 Star in the Star, condotto da Ilary Blasi, come giudice.

Nel 2021 doppia l’antagonista Enrico Pucci nella serie anime Le bizzarre avventure di JoJo: Stone Ocean.

La compagna Priscila Prado, la figlia Rachele: vita privata di Andre Pucci

Andrea Pucci ha una compagna, Priscila Prado, brasiliana. Classe ’84, Priscila Prado è una consulente di immagine per il brand Botondi Milano.

Priscila è mamma di due gemelli, nati da una precedente relazione. La Prado è molto attiva sui social e sono tantissimi gli scatti che pubblica in compagnia del suo compagno.

Anche Andrea Pucci ha una figlia, nata dal suo precedente matrimonio, che si chiama Rachele Baccan.