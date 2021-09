Andrea Pucci chi è: fidanzata Priscila Prado, figlia Rachele Baccan, vita privata, età, peso e altezza del comico

Chi è Andrea Pucci: fidanzata Priscila Prado, figlia Rachele Baccan, vita privata, età, peso e altezza del comico. Pucci sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Star in the star. Trasmissione tv che va in onda, in prima serata, su Canale 5.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Andrea Pucci

Andrea Baccan (vero nome di Andrea Pucci) è nato a Milano il 23 agosto del 1965. E’ alto 180 cm per un peso forma di 70 kg. Andrea Baccan, noto come Andrea Pucci o semplicemente Pucci, è un comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo italiano.

La fidanzata Priscila Prado, la figlia Rachele Baccan, la vita privata di Andrea Pucci

La compagna di Andrea Pucci si chiama Priscila Prado ed è brasiliana. Classe ’84 è una consulente di stile e di immagine. La donna è un’imprenditrice di successo per il brand Botondi Milano. Priscila è mamma di due gemelli, nati da una precedente relazione. La Prado è molto attiva sui social e sono tantissimi gli scatti che pubblica in compagnia del suo compagno. Andrea Pucci ha una figlia, nata dal suo precedente matrimonio, che si chiama Rachele Baccan.

Andrea Pucci e l’amicizia con Bobo Vieri

Prima dell’estate Bobo Vieri e Andrea Pucci, amici da una vita e inseparabili anche sui social, avevano litigato. Il rapporto tra i due si era interrotto bruscamente. Pare che i due avessero anche smesso di parlarsi (e di seguirsi sui social). Non si conosce però il presunto motivi della rottura. Dopo tanto nervosismo e un’estate da separati, i due si sono ritrovati, chiariti e hanno recuperato un legame che dura da vent’anni, ha scritto Chi recentemente.