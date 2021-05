Chi è Andrea Romano età, altezza, ex moglie Costanza Craveri, morte figlio Dario, figli, vita privata, post Twitter su Fedez-Rai, vero nome, biografia e carriera del politico. Romano sarà tra gli ospiti della puntata odierna del programma tv Mediaset Dritto e rovescio.

Andrea Romano (Livorno, 10 maggio 1967) è un politico, storico e accademico italiano. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Per il resto, sappiamo poco altro perché è molto riservato.

Suo figlio Dario, avuto dal suo primo matrimonio con Costanza Craveri, è morto nel 2021 a 24 anni, a seguito di una lunga malattia. Per il resto, non sappiamo molto altro sulla sua vita privata perché è molto riservato. Preferisce parlare di politica e dei suoi ultimi progetti professionali.

Il figlio di Andrea Romano, Dario, è morto a 24 anni per una malattia che lo affliggeva dall’infanzia. Da mesi il suo corpo attende di essere sepolto, è ancora fermo insieme ad altri circa duemila feretri, accatastati nei depositi del cimitero Flaminio a Roma Nord, impilati l’uno sull’altro.

Lo scorso 22 aprile, Romano si è sfogato contro la sindaca Raggi con un duro post pubblicato su Twitter:

“Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande”.