Nella intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Andrea Roncato ha parlato del suo rapporto con la droga e con le donne. L’attore bolognese, 74 anni, ha rivelato di aver deciso di smettere con le sostanze stupefacenti in mezz’ora, senza aver avuto bisogno dell’aiuto di nessuno.

L’attore ha confessato che l’uso di droga era quotidiano ed è stato uno dei principali motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio con la moglie Stefania Orlando nel 1999.

Andrea Roncato a Oggi è un altro giorno: la droga e gli eccessi

“Ho iniziato nel periodo della televisione, in quegli ambienti era normale, non potevi tirarti indietro. O meglio: non ero in grado di estraniarmi, dovevo sentirmi alla pari. Con l’effetto di un fasullo senso di onnipotenza, poi magari mi trovavo a letto con due o più donne e non ero in grado di farci nulla”, ha raccontato l’attore.

Roncato ha poi aggiunto: “Anni fa cercai di mandare un bel messaggio, dicendo che a Roma frequentavo certe compagnie con droga. Dopo due anni di questa cosa qua, lo dissi in giro, chiedendo di non farlo. Ma da quel momento c’è un’immagine di secondo Vasco Rossi, ma non è assolutamente vero: non fumo e non bevo alcolici”.

Andrea Roncato e le donne, due matrimoni e tanti flirt

Del suo rapporto con le donne, rivela: “Un tempo pensavo solo alla “gnocca”. Ci ho provato con tutte. Mi piace realmente. Amo adularle, farle sentire importanti, desiderate, e non solo le belle, anche le brutte; amo regalare momenti di autostima. Però ammetto: non ricordo tutte quelle con le quali sono stato…”.

Andrea Roncato ha avuto una relazione con Moana Pozzi (nel suo libro l’attrice a luci rosse gli ha affibbiato un 7 in pagella), ha sposato nel 1997 dopo quattro anni di fidanzamento Stefania Orlando da cui ha divorziato dopo due anni, poi si è sposato nuovamente nel 2017, dopo altri 7 anni di fidanzamento con Nicole Moscariello, madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. In alcune recenti interviste ha dichiarato di aver avuto almeno 500 donne tra cui il flirt dichiarato con Elena Sofia Ricci.