Andrea Roncato chi è, età, moglie, figli, ex fidanzata, vita privata, droga, carriera e biografia

Chi è Andrea Roncato: età, moglie, figli, ex fidanzata, vita privata, droga, carriera e biografia dell’attore che oggi, mercoledì 29 settembre, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Articolo aggiornato alle ore 13:37.

Dove e quando è nato, età e biografia di Andrea Roncato

Andrea Roncato è nato a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, il 7 marzo 1947 (età 74 anni). Prima di passare al cinema e sul piccolo schermo debutta con il duo Gigi e Andrea, con Gigi Sammarchi. I due, dopo diverse apparizioni in alcuni dei più famosi locali bolognesi, arrivano in televisione e in breve tempo diventeranno una delle coppie più celebri di tutto il mondo dello spettacolo.

Dopo le prove sul piccolo schermo, che lo hanno visto anche alla conduzione dei programmi Sabato al circo e Le cose buone della vita, la carriera di Andrea Roncato spicca il volo. Nel corso degli anni Ottanta entra a far parte di numerose produzioni cinematografiche che hanno contribuito a definire il filone della commedia all’italiana. Negli anni Novanta è stato protagonista, assieme alla nota coppia Boldi-De Sica, ai molteplici cinepanettoni. Nel nuovo millennio è stato protagonista nella fiction Carabinieri, dal 2002 al 2008.

Moglie, figli ed ex fidanzate: la vita privata di Andrea Roncato

La vita privata di Andrea Roncato è sempre stata oggetto di gossip e pettegolezzi. Lui stesso ha ammesso il suo passato burrascoso, spesso in termini sentimentali. Dopo la sua relazione con Moana Pozzi, nel 1997 ha conosciuto Stefania Orlando (di 19 anni più giovane). I problemi di droga di Andrea Roncato sono stati la causa principale dei violenti contrasti della coppia. Proprio per questo, infatti, la coppia, dopo appena due anni dal loro matrimonio, avvenuto nel 1997, ha interrotto la loro relazione.

Nel 2011 ha incontrato Nicole Moscariello e dopo anni di convivenza sono convolati a nozze nel 2017. La donna è la madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. Per quanto riguarda i figli, Andrea Roncato non ne ha mai avuti.