Andrea Roncato chi è: età, moglie, figli, Stefania Orlando, droga, la vita privata dell’ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Andrea Roncato, età, moglie, figli, vita privata e carriera dell’attore ospite di Oggi è un altro giorno. L’attore Andrea Roncato infatti è tra gli ospiti di oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Andrea Roncato, età e biografia

Andrea Roncato nasce a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, il 7 marzo del 1947 e ha 74 anni di età. Laureato in giurisprudenza all’Università di Bologna, Andrea Roncato ha anche conseguito l’esame di licenza di solfeggio al Conservatorio. Ha partecipato a vari corsi di recitazione, sia in Italia sia negli Stati Uniti.

Ha dato vita con Gigi Sammarchi al duo Gigi e Andrea, che dopo alcune apparizioni televisive, divenne una delle coppie più conosciute del cinema italiano, soprattutto per il loro stile scanzonato e irriverente. Con l’amico e collega è stato anche, negli anni Ottanta, testimonial per la Agip Petroli e della Autobianchi Y10 4WD.

Andrea Roncato dopo l’esperienza di Gigi e Andrea

Dopo l’esperienza in coppia con Sammarchi, Andrea Roncato prosegue la propria carriera recitando come solista in varie pellicole di successo. Su tutte spiccano i cinepanettoni natalizi con Boldi e De Sica, Fantozzi subisce ancora di Neri Parenti (1983) e Rimini Rimini di Sergio Corbucci (1987). Dal 2002 al 2008 interpreta l’appuntato Romanò nella serie televisiva Carabinieri di Canale 5 (7 stagioni).

Nel 2008 partecipa al film Ho ammazzato Berlusconi e nello stesso anno viene pubblicato il suo libro Ti avrei voluto dalla casa editrice Excelsior1881. L’anno seguente partecipa come concorrente al reality show di Rai 1 Ballando con le stelle. Oltre ad attore, presentatore e doppiatore, Andrea Roncato è insegnante di recitazione.

Moglie, figli e vita privata di Andrea Roncato

Nel 1985 ebbe una breve relazione con Moana Pozzi, che aveva conosciuto sul set de I pompieri. Poi nel giugno 1997 Andrea Roncato sposa, dopo più di quattro anni di fidanzamento, la conduttrice televisiva Stefania Orlando, da cui divorzia due anni dopo, nel novembre 1999, a causa della vita sregolata che aveva in quel periodo.

Il 22 ottobre 2017, dopo 7 anni di fidanzamento ha sposato a Bracciano Nicole Moscariello, madre dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. Andrea Roncato non ha mai avuto figli. Grande amante degli animali, in special modo dei cani, è riuscito nell’intento di allestire un rifugio apposito per i randagi. Ne possiede due, un setter di nome Padberg e un cane lupo cecoslovacco, Tullio. Nel 2007 viene nominato Cavaliere di Malta.

Andrea Roncato, la cocaina e le donne

In una intervista al Fatto Quotidiano Andrea Roncato parlò della sua dipendenza dalla cocaina. “Ho iniziato nel periodo della televisione – ha detto sulla cocaina -, in quegli ambienti era normale, non potevi tirarti indietro. O meglio: non ero in grado di estraniarmi, dovevo sentirmi alla pari. Con l’effetto di un fasullo senso di onnipotenza, poi magari mi trovavo a letto con due o più donne e non ero in grado di farci nulla. Ha presente Lapo e la vicenda di Torino? Io lo capisco. Tutti stupiti per la bruttezza della trans, tutti a dire “almeno poteva scegliersela figa”. E no! In quel caso la libidine è provare a se stesso la capacità di poter andare con una persona non proprio graziosa. È la vera sfida. Si ribaltano i piani”.

“Un tempo pensavo solo alla gnocca. Ci ho provato con tutte. Mi piace realmente. Amo adularle, farle sentire importanti, desiderate, e non solo le belle, anche le brutte; amo regalare momenti di autostima. Però ammetto: non ricordo tutte quelle con le quali sono stato e sono cascato in alcune gaffe imbarazzanti”.