ROMA – Intervistato da Radio Cusano, Andrea Roncato ha parlato di social, di Fedez e di Chiara Ferragni:

“Nei social – dice Roncato – sia chi si crede un personaggio, sia chi segue in maniera ossessiva gli influencer, è il nulla in realtà: questo non è il modo giusto per emergere. Chiara Ferragni è nata fuori da Instagram anche se è un’industriale di questo meccanismo, suo marito Fedez lo capisco meno: da ottimo rapper quale era, è diventato il marito della Ferragni e ora per vendere i dischi deve dare in omaggio una felpa altrimenti non li vende: vedere la Ferragni che è una donna intelligente e sa fare il suo lavoro, stare vicino a questo qua tutto tatuato e che deve girare in mutande anche in inverno altrimenti non si vedono i tatuaggi, che un giorno si fa biondo e un altro si fa moro pensando che questo sia spettacolo, mi fa tenerezza!”.

“Fedez – continua – si è allontanato dal mondo musicale, ormai è solo il marito della Ferragni, anche l’ultimo disco non è un granché: tra lui e J-Ax si vede la differenza di valori, anche attraverso le canzoni che hanno scritto per i propri figli; quella di J-Ax è migliore! Ormai è pieno di gente che vuole emergere pensando che basti essere belli, che basti pubblicare qualche foto perfetta sui social: tutte queste ragazze di oggi, così perfette, perdono di attrattiva sessuale”.

Fonte: Radio Cusano.