Andrea Roncato: “Stefania Orlando se n’è andata quando avevo bisogno per la droga. Mia moglie non è gelosa di lei” (foto Instagram)

Andrea Roncato: “Stefania Orlando se n’è andata quando avevo bisogno per la droga. Mia moglie non è gelosa di lei”. Continua il botta e risposta tra l’attore e l’ex moglie. L’ultimo capitolo sui social network.

Gli animi si sono riscaldati dopo che Andrea Roncato ha parlato di un presunto tradimento di Stefania Orlando. Tradimento che sarebbe stato alla base della fine del loro rapporto.

Andrea Roncato, Stefania Orlando respinge le accuse di un suo presunto tradimento

Stefania Orlando ha subito respinto al mittente queste accuse di Roncato parlando di altri motivi che avrebbero posto fine alla loro relazione sentimentale. Motivi che però non sono stati svelati fino a questo ultimo litigio.

Così Simone Gianlorenzi, che è l’attuale marito della Orlando, ha pubblicato sui social una vecchia intervista di Andrea Roncato a difesa della moglie. In questa intervista, Roncato ammetteva di non essere stato un bravo marito e di aver abusato di droga in passato.

A questo punto, l’attore ha deciso di rompere il silenzio sui social network per fornire la sua versione dei fatti. In questo post, Roncato ha ammesso l’utilizzo di sostanze ma allo stesso tempo ha negato ogni gelosia da parte dell’attuale moglie nei confronti della Orlando.

Andrea Roncato: “Stefania Orlando? Via quando io avevo bisogno per la droga”