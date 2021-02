Andrea Ruggieri chi è: età, fidanzata Anna Falchi, zio Vespa, vita privata del deputato ospite di Oggi è un altro giorno

Andrea Ruggieri è ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno. Il giorno 26 febbraio 2021 il deputato sarà presente nel salotto della conduttrice Serena Bortone, su Rai 1.

Chi è Andrea Ruggieri? Il deputato di Forza Italia è noto alle cronache di massa per essere il compagno di Anna Falchi. Cioè una delle donne più desiderate d’Italia. Tornata in auge nell’ultimo periodo grazie alla sua attività sui social, specialmente per quanto riguarda il proprio amore per la Lazio.

Andrea Ruggieri chi è: età, scuola, università

Andrea Ruggieri è nato a Roma il 21 novembre del 1975: la sua età è attualmente di 45 anni. E’ dunque del segno zodiacale dello Scorpione.

Ruggieri si è diplomato al Liceo Classico Mamiani di Roma. Si è poi laureato in Giurisprudenza. Nel 2001 è diventato avvocato. Ha poi intrapreso la carriera da giornalista, diventando professionista nel 2007. Tra le sue esperienze in ambito editoriale, ha collaborato come autore e inviato di diversi programmi televisivi. In Rai è apparso, tra gli altri, a Qui Radio Londra con Giuliano Ferrara, Presunto colpevole, Alice con Anna La Rosa, Italia sul Due con Milo Infante, Ultima Parola con Gianluigi Paragone, Virus con Nicola Porro).

Non a caso Silvio Berlusconi, nel 2015, ha scelto Ruggieri per il ruolo di Responsabile dei rapporti con le tv dentro Forza Italia.

Andrea Ruggieri: fidanzata Anna Falchi e zio Bruno Vespa

Dal 2011 Andrea Ruggieri ha una nuova fidanzata, e che fidanzata: Anna Falchi. Di conseguenza, le poche informazioni che si hanno della vita privata del deputato arrivano dal profilo social della compagna. Che è invece attivissima online.

Non sfugge invece la curiosità sullo zio di Andrea Ruggieri, e che zio: Bruno Vespa. C’è poco da dire su uno dei giornalisti più noti d’Italia. Ex volto storico del Tg1 e da decenni sulla breccia con Porta a Porta. E ci limitiamo a questo perché l’elenco sarebbe fin troppo lungo.

Per la carriera politica di Andrea Ruggieri rimandiamo alla sua pagina Wikipedia.