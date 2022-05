Andrea Scanzi chi è, età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, orientamento politico e carriera

Chi è Andrea Scanzi: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, orientamento politico e carriera del giornalista che sarà tra gli ospiti di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1.

Dove e quando è nato, età e biografia di Andrea Scanzi

E’ nato ad Arezzo il 6 maggio 1974 (età 48 anni). Laureato in lettere moderne all’Università degli Studi di Siena con una tesi di laurea sui cantautori dal titolo Amici fragili, il giornalista ha mosso i primi passi nel complesso mondo dell’editoria.

Nella sua carriera ha scritto per varie testate come Il mucchio selvaggio, il Manifesto, Il Riformista, L’Espresso, Panorama, MicroMega, Linea Bianca, Tennis Magazine, Grazia e Donna Moderna ma la sua carriera ha avuto una svolta nel 2005 quando è entrato nella redazione de La Stampa. Nel 2011 il passaggio a Il Fatto Quotidiano dove si occupa di principalmente di politica, sport e musica.

Andrea Scanzi in tv

Il giornalista, partendo da una carriera nella carta stampata, si è fatto strada anche come volto del piccolo schermo. In televisione ha infatti condotto il programma di interviste Reputescion (dal 2012 al 2016) e nel 2016 ha condotto il programma Futbol su La7 di approfondimento calcistico.

Dal 2018 al 2019 ha preso il comando del programma The Match su Nove e dal maggio 2019 conduce assieme a Luca Sommi sul Nove Accordi & Disaccordi. Dal 2021 è stato poi scelto per guidare i due programmi L’affondo (su Loft) e Oltre la vittoria sul Nove.

Moglie, figli e vita privata di Andrea Scanzi

Ha avuto diverse relazioni. Tra le più importanti quella con la modella ed ex moglie Linda Barbagli ma il matrimonio si è concluso con una separazione. Nel 2010 ha avuto un flirt con Selvaggia Lucarelli durato pochi mesi, con la quale però ha dichiarato più volte di essere “rimasto in buoni rapporti”. Ora è invece legato a Sara Lucaroni, giornalista e collaboratrice de L’Espresso. Non ha figli.

Orientamento politico e social

Tra i suoi colleghi giornalisti si distingue per un elevato uso dei social network e ama definirsi “narcisista”. Non ha mai nascosto di avere un orientamento politico di sinistra e, attraverso le sue pagine social, ha manifestato in più occasioni apprezzamenti anche per il Movimento cinque stelle.