Andrea Zenga, chi è il figlio dell’ex portiere Walter

Andrea Zenga, figlio primogenito dello storico portiere Walter, è un personaggio televisivo e personal trainer. Si è fatto conoscere al pubblico grazie ai reality Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip. Zenga lavora anche come modello. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del personal trainer.

Dove e quando è nato, età, biografia

Andrea Zenga è nato a Milano il 16 settembre del 1993. Ha 29 anni. E’ il figlio primogenito di Walter Zenga, storico portiere della nazionale e dell’Inter, e di Roberta Termali, nota conduttrice televisiva. Andrea decide da giovane di seguire le orme del padre giocando a calcio come portiere: ha giocato nella Sambenedettese e nel Trento. Attualmente, però, ha abbandonato la carriera calcistica.

Fidanzata, Instagram, dove vive, vita privata di Andrea Zenga

L’attuale fidanzata di Zenga è l’attrice e modella Rosalinda Cannavò. I due si sono conosciuti durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Vivono a Milano e non hanno figli. Zenga è stato fidanzato per quasi 5 anni con Alessandra Sgolastra, con la quale ha partecipato a Temptation Island Vip nel 2018. Profilo Instagram: andreazenga93.

La carriera di Andrea Zenga

Durante gli anni da calciatore, Zenga ha cominciato a curare in maniera particolare il proprio corpo. Dopo aver abbandonato il calcio, a seguito di un brutto infortunio nel periodo in cui militava nell’Osimana, decide di dedicarsi al mondo della moda, posando per diversi brand, e di intraprendere una carriera da personal trainer. Il suo nome raggiunge una certa notorietà nel 2018, quando partecipa al reality Temptation Island Vip. Decide in seguito di prendere parte a un altro reality, il Grande Fratello Vip nel 2020, partecipando alla quinta edizione.