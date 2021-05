Andrea Zenga chi è, età, altezza, fidanzata Rosalinda Cannavò, figli, vita privata, scherzo Le Iene, vero nome, biografia e carriera

Chi è Andrea Zenga età, altezza, fidanzata Rosalinda Cannavò, figli, vita privata, scherzo Le Iene, vero nome, biografia e carriera del modello. Il figlio di Walter Zenga sarà tra i protagonisti della puntata odierna de Le Iene. In particolare, sarà l’organizzatore dello scherzo alla fidanzata Rosalinda Cannavò.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Andrea Zenga

Il figlio di Walter Zenga non ha nomi d’arte. Quindi Andrea Zenga è il suo vero nome. E’ alto 180 cm e pesa 70 kg, misure perfette per uno che di professione fa sia il modello che il personal trainer. E naturalmente l’influencer perché ha molto seguito sui social network. E’ nato a Milano il 16 settembre del 1993 quindi ha 27 anni.

La fidanzata Rosalinda Cannavò, i figli: vita privata di Andrea Zenga

Il figlio di Walter Zenga è fidanzato con l’attrice Rosalinda Cannavò e non ha figli. Per il resto non sappiamo molto altro della sua vita privata perché sui suoi profili social condivide soprattutto esperienze professionali e partecipazioni a programmi televisivi.

Andrea Zenga complice de Le Iene nello scherzo alla fidanzata Rosalinda Cannavò

Come detto, stasera vedremo in tv lo scherzo de Le Iene a Rosalinda Cannavò. Scherzo organizzato con la preziosa collaborazione del fidanzato Andrea Zenga. Infatti la Cannavò si dispererà perché crederà di non essere più amata dal figlio dell’ex portiere dell’Inter.