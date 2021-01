Andrea Zenga chi è: moglie, figli, età, vita privata, carriera del concorrente del Grande Fratello Vip. Il figlio dell’ex portiere di Inter e Sampdoria è uno dei partecipanti al reality show di Mediaset.

Andrea Zenga ha 28 anni ed è nato a Milano il 16 settembre 1993. Zenga è il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali. Non è sposato e non ha figli. Per il resto, non è noto molto altro sulla sua vita privata ma al momento sarebbe single e quindi potrebbe trovare l’anima gemella nella casa del Grande Fratello Vip.

Andrea Zenga chi è: carriera del concorrente del Grande Fratello Vip

Zenga jr ha tentato la fortuna nel mondo del calcio come il papà Walter, ha vestito le maglie di Sambenedettese, Trento e Osimana ma poi ha dovuto smettere a causa di un brutto infortunio.

Appesi gli scarpini al chiodo, si è dedicato alla carriera di modello e ha posato per alcuni importanti marchi. Adesso continua a fare il modello ed è diventato un personaggio televisivo ma allo stesso tempo lavora anche come personal trainer perché lo sport è rimasto una delle sue più grandi passioni.