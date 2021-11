Andreas Muller chi è, età, altezza, fidanzata, figli, vita privata, Amici, carriera e biografia

Chi è Andreas Muller: età, altezza, fidanzata, figli, vita privata, Amici, carriera e biografia del ballerino oggi ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Andreas Muller

Andreas Muller nasce il 2 giugno 1996 a Singen, in Germania (età 25 anni, altezza 180 cm), ma cresce insieme al padre tedesco e alla madre calabrese a Fabriano, in provincia di Ancona. Inizia a ballare fin da piccolino. Nel 2014, partecipa a Italia’s Got Talent con la compagnia di ballo N. Ough Company, formata da ballerini professionisti e auto-didatti.

La carriera di Andreas Muller

Un anno dopo aver partecipato a Italia’s Got Talent, prende parte ai casting della quindicesima edizione di Amici, riuscendo a entrare nella scuola più ambita dai giovani aspiranti ballerini. Al contrario però della sua precedente partecipazione televisiva, il percorso ad Amici gli riserva una brutta sorpresa: un infortunio poco prima dell’inizio del Serale lo costringe a ritirarsi dal talent nonostante fosse uno dei favoriti per la vittoria finale.

Andreas Muller, dopo essersi ripreso dall’infortunio, si ripresenta ai casting del programma e stavolta completa l’intero percorso fino a conquistare la vittoria nella finalissima contro il cantante Riki. Nel 2018 riceve la chiamata dell’artista Claudio Baglioni, che lo vuole con sé per far parte del corpo di ballo durante il suo concerto all’Arena di Verona per i 50 anni di carriera. Il sodalizio con Baglioni prosegue in occasione del 69° Festival di Sanremo, che vede il vincitore di Amici 16 nel corpo di ballo scelto dal celebre cantautore romano in qualità di direttore artistico e conduttore dell’edizione di quell’anno. Ad Amici 21 viene confermato nel ruolo di ballerino professionista.

Fidanzata, figli e vita privata di Andreas Muller

Andreas Muller è fidanzato con Veronica Peparini, insegnante di danza del talent Amici e coreografa. I due si sono innamorati nel corso del programma televisivo e stanno insieme dalla primavera del 2019: tra loro c’è una differenza d’età di 25 anni. Andreas e Veronica non hanno figli ma due cagnolini. I fan della coppia continuano a sperare che il prossimo annuncio riguardi un bebè in arrivo, così da allargare la famiglia in modo ancora più dolce.