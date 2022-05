Andrij Shevchenko chi è, età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, Milan, Ucraina e biografia

Chi è Andrij Shevchenko: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, Milan, Ucraina e biografia dell’ex calciatore che oggi, sabato 7 maggio, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, programma in onda su Canale 5.

Dove è nato, età, carriera e biografia di Shevchenko

E’ nato a Dvirkivcsyna il 29 settembre 1976 (età 45 anni), è cresciuto nella Dinamo Kiev, squadra che gli ha permesso di esordire tra i professionisti e, soprattutto, di mettere in mostra le sue qualità. La parte più importante della sua carriera è sicuramente gli anni passati al Milan.

Con i rossoneri ha vinto tanto, tra cui una Champions League nel 2003 e lo scudetto l’anno seguente. Nel 2004, inoltre, è stato lui ad alzare il Pallone d’Oro. Nel 2006 la separazione dolorosa con il Milan per accettare la proposta del Chelsea. Il ritorno in prestito a Milano due anni dopo e poi la decisione di chiudere la carriera con la Dinamo Kiev nel 2012 al termine di tre stagioni sicuramente importanti. Da allenatore l’esperienza più importante è quella sulla panchina della nazionale Ucraina dove ha raggiunto i quarti di finale agli ultimi Europei. Poi la grande occasione alla guida del Genoa, in questa stagione, terminata dopo appena due mesi senza nessuna vittoria.

La moglie, i figli e la vita privata di Shevchenko

Sheva ha sempre cercato di lasciare la sua vita privata fuori dalla luce dei riflettori. Al suo fianco ormai da diversi anni c’è la moglie Kristen Pazik, modella statunitense conosciuta nel 2002 e sposata due anni dopo. La coppia ha anche quattro figli: Christian, Jordan, Olksandr e Ride Gabriel. La famiglia vive a Londra.