Andrij Shevchenko chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Milan, gol e carriera

Chi è Andrij Shevchenko, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Milan, gol e carriera. Il calciatore ucraino, tra gli attaccanti più forti di tutti i tempi, è ospite a Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio e in onda domenica sera su Rai Tre.

Dove e quando è nato, età e biografia di Andrij Shevchenko

Andrij Shevchenko è nato a Dvirkivščyna, in Ucraina, il 29 settembre del 1976 e ha 44 anni di età. E’ un allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino, di ruolo attaccante, commissario tecnico della nazionale ucraina. Ritenuto uno degli attaccanti più forti e più completi della sua generazione, esordì nella Dinamo Kiev, con cui vinse cinque campionati ucraini e tre coppe nazionali. Nel 1999 approdò al Milan, in cui militò per sette stagioni, vincendo uno scudetto, una Supercoppa europea, una Supercoppa italiana, una UEFA Champions League e una Coppa Italia.

Nel 2006 fu acquistato dal Chelsea, con cui vinse una Coppa d’Inghilterra e una Coppa di Lega inglese. Nell’estate 2008 ritornò al Milan per un prestito annuale. Rientrato al Chelsea, rescisse il contratto con gli inglesi per tornare alla Dinamo Kiev, con cui in tre anni vinse una Supercoppa d’Ucraina. Con la nazionale ucraina partecipò al campionato del mondo 2006 e al campionato d’Europa 2012 giocato in casa, rassegna al termine della quale si ritirò dall’attività agonistica. Shevchenko ha vinto il Pallone d’oro nel 2004. Oggi è l’allenatore della nazionale ucraina.

Moglie, figli e vita privata di Shevchenko

Per quanto riguarda la sua vita privata, Shevchenko, da sempre soprannominato Sheva, ha una moglie e quattro figli. Il 14 luglio 2004 infatti ha sposato in una cerimonia privata a Washington la modella statunitense Kristen Pazik, conosciuta nel 2002. La coppia ha quattro figli: Jordan, nato il 29 ottobre 2004, Christian, nato il 10 novembre 2006, Oleksandr, nato il primo ottobre 2012 e Rider Gabriel, nato il 6 aprile 2014.

La decisione di Shevchenko di lasciare il Milan per andare a Londra al Chelsea sarebbe stata determinata dalle pressioni della moglie. Moglie che avrebbe insistito affinché Jordan, il figlio della coppia, frequentasse una scuola di lingua inglese. Tale sospetto fu fermamente respinto da Shevchenko, che precisò che si era trattato di una decisione comune. Ma fu confermato da Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, in varie interviste rese negli anni successivi.

Shevchenko e Chernobyl

Nato a Dvirkivščyna, villaggio nell’oblast’ di Kiev, all’età di tre anni si trasferì con la famiglia nel distretto di Obolon, a Kiev. Andrij Shevchenko aveva nove anni all’epoca del disastro nucleare di Chernobyl e, vista la vicinanza della città alla centrale, la famiglia fu costretta ad abbandonare temporaneamente la propria casa e a trasferirsi lungo la costa per sfuggire agli effetti della contaminazione.

Qui alcuni dei gol più belli di Shevchenko in Serie A