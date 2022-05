Andy Luotto chi è: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore

Chi è Andy Luotto: moglie, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera dell’attore. Andy è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00 su Rai 1. Alla conduzione, Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Andy Luotto

Andy è nato il 30 luglio 1950 (età 71 anni), Brooklyn, New York, Stati Uniti. Non abbiamo informazioni precise sul suo peso e sulla sua altezza. Il suo vero nome è André Paul Luotto.

La moglie e i figli, la vita privata di Andy Luotto

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata ma sappiamo che ha una moglie di nome Antonella e ben tre figli. I nome dei suoi figli sono: Steven Luotto, Silvia Luotto e Eugene Luotto.

La carriera di Andy Luotto

Scoperto da Renzo Arbore in un mercatino rionale, ha partecipato ad alcuni programmi di successo fra cui, per la Rai, L’altra domenica (1976) e Quelli della notte (1985).

Come scrive Wikipedia, in quest’ultima trasmissione egli interpretava il personaggio di Harmand, un “meteorologo musulmano” che si esprimeva in una finta lingua araba (in realtà un grammelot fatto di parole inventate, italiano e ricuperi dialettali), il quale venne considerato offensivo da alcuni esponenti della comunità islamica in Italia e all’estero, tanto che Luotto, fatto oggetto anche di minacce di morte, dovette abbandonare momentaneamente lo show, per poi rientrarvi con un personaggio diverso nelle ultime puntate.

Nel 1983 è regista ed interprete principale del film: Grunt! – La clava è uguale per tutti. Nel decennio 1979-1989 ha intrapreso anche la carriera di cantante, pubblicando due album (L.P. nel 1985 e To be tubi del 1989) e cinque singoli.