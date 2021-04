Angela Nasti, chi è il fidanzato calciatore Kevin Bonifazi, sorella Chiara Nasti, Instagram, quando è nata, età, Uomini e Donne, il padre Enzo Nasti

Angela Nasti è una famosa fashion blogger napoletana. E’ sorella di Chiara Nasti (che attualmente è la fidanzata del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo). Ma anche Angela ha un fidanzato calciatore. La blogger è stata vittima di uno scherzo de Le Iene, assieme alla sorella Chiara. Andiamo a conoscerla più da vicino.

Angela Nasti chi è, quando è nata, età, altezza, Instagram, sorella Chiara Nasti

Angela Nasti è nata a Napoli il 7 maggio 1999. Quindi, allo stato attuale la sua età è di 21 anni. E’ del segno zodiacale del Toro. La sua altezza è di 172 centimetri. Sua sorella è l’influencer Chiara Nasti. Il suo profilo Instagram ufficiale è naturalmente pieno di belle foto che mettono in risalto il fisico della napoletana.

Angela Nasti, chi è il fidanzato calciatore Kevin Bonifazi

Angela Nasti è fidanzata col calciatore Kevin Bonifazi. Giocatore che attualmente veste la maglietta dell’Udinese, in serie A. I due si erano conosciuti nel 2019, ma la loro storia ha conosciuto anche momenti di crisi. Dopo un anno infatti si erano lasciati. Poche settimane lontani l’una dall’altra, poi Angela e Kevin hanno ufficializzato il riavvicinamento, con una serie di foto pubblicate sui social network.

Angela Nasti e Uomini e Donne

Angela Nasti nel 2019 è stata protagonista del trono classico di Uomini e Donne. La sua avventura nella trasmissione di Maria De Filippi si è conclusa sostanzialmente quando si è fidanzata con Kevin Bonifazi, nell’estate di quell’anno.

Angela Nasti e il padre Enzo Nasti

Angela Nasti è figlia di Enzo Nasti e Gabriella Argento. Enzo Nasti ha avuto un successo su Instagram dopo essere apparso in una Stories della figlia Chiara. Un selfie in cui papà Enzo aveva i capelli blu, e ha ricevuto tantissimi complimenti. Enzo Nasti è un commerciante (come Gabriella Argento) e anche lui ha numeri di tutto rispetto sui social network. Non come le figlie, ovviamente.