Angelica Baraldi chi è, età, dove e quando è nata, fidanzato, Instagram, vita privata, Grande Fratello

Angelica Baraldi è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello, in onda in prima serata su Canale 5 dall’11 settembre. Scopriamo qualcosa in più su di lei, dalla vita privata alla carriera.

Dove e quando è nata, età, Grande Fratello e carriera di Angelica Baraldi

Angelica Baraldi è nata il 22 luglio del 1997. Ha 26 anni ed è originaria di Modena. Laureata in Marketing internazionale, oggi lavora per un’azienda informatica. Angelica è stata eletta Miss Modena ed è stata finalista nazionale Miss Mondo Italia. Nel 2023 entra nella casa del Grande Fratello.

Fidanzato, Instagram e vita privata

Riguardo la sua vita privata, sappiamo che è fidanzata con un ragazzo di nome Riccardo.

Angelica, in occasione della sua entrata nella casa del reality, ha parlato del suo complicato rapporto con il padre: “Sono cresciuta in una famiglia complicata, sono sempre stati molto ‘ingombranti’ nei miei confronti e quindi ho deciso di ‘abbandonare la mia famiglia’ per seguire quello che ritenevo giusto per il mio futuro. Questo ha creato una grande rottura tra me e mio padre”.

La ragazza vive a Roma. Il suo profilo Instagram conta oltre 15mila follower: angelicabaraldi.