Angelica Sepe chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, La prova del cuoco, Instagram, biografia e carriera. La chef Angelica Sepe è ospite oggi 10 novembre del programma Detto Fatto.

Dove e quando è nata, età, biografia di Angelica Sepe

Della cantachef Angelica Sepe non si conosce l’eta. Si sa invece che la Sepe è originaria di Salerno. Già da piccola si diletta in cucina e a 8 anni prende lezioni di chitarra. E’ stata un’allieva del maestro napoletano Roberto Murolo.

Marito, figli, Instagram, vita privata di Angelica Sepe

Della vita privata della cantachef si sa pochissimo. Non si sa se sia sposata e quanti figli abbia, anche se ha fatto sapere di essere una nonna. La Sepe è molto attiva sul suo profilo Instagram, dove conta più di 10mila follower: angelicasepe_official.

La carriera di Angelica Sepe

Durante la sua carriera la Sepe ha tenuto concerti in tutto il mondo, da New York a Toronto, da Tokyo a Gerusalemme. E’ impegnata anche in progetti sociali e per questo è stata definita L’Artista della pace.

La Sepe ha partecipato a diversi programmi televisivi di successo tra cui La prova del cuoco e Detto Fatto.