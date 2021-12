Angelina Jolie chi è: età, dove e quando è nata, Brad Pitt e i figli naturali e non, vita privata, cognome madre. L’attrice è la protagonista del film Maleficent in onda questa sera in prima serata su Rai Uno.

Età, dove e quando è nata, Instagram, il cogome della madre: la biografia di Angelina Jolie

Angelina Jolie, all’anagrafe Angelina Jolie Voight, è un’attrice, regista e produttrice americana. Angelina Jolie nasce a Los Angeles il 4 giugno del 1975. Ha 46 anni ed è del segno zodicale dei Gemelli. Oltre ad attrice è ambasciatrice dell’UNHCR. Ha vinto due Premi Oscar, tre Golden Globe, tre Screen Actors Guild e un Orso d’argento al Festival di Berlino. E’ molto attiva in campo umanitario e non manca di farlo vedere sui social (Angelina Jolie Instagram).

Suo padre è l’attore americano Jon voight. Dopo la separazione dei genitori, la Jolie per molti anni non ebbe rapporti con il padre. Ogni tentativo di riconciliazione fu vano. Vi fu un significativo riavvicinamento quando padre e figlia recitarono assieme in Lara Croft: Tomb Raider del 2001, ma i rapporti si incrinarono nuovamente dopo che il padre concesse un’intervista al programma della Nbc Access Hollywood, dichiarando che la figlia soffriva di disturbi mentali fin da piccola. Nel luglio 2002 l’attrice presenta una richiesta per cambiare legalmente il suo nome in “Angelina Jolie”, togliendo il cognome paterno Voight. Il cambiamento di nome è ufficializzato il 12 settembre 2002.

Angelina Jolie e Brad Pitt, figli e vita privata

Angelina Jolie insieme all’ex marito Brad Pitt possiede un patrimonio di circa 380 milioni di dollari. Per i cinquant’anni del marito, la Jolie ha comprato un’isola del valore di 12,2 milioni di dollari, situata nella costa orientale degli Stati Uniti, a 80 km da New York. Nel 2005, la Jolie ha ottenuto la cittadinanza cambogiana dal re del paese Norodom Sihamoni, in riconoscimento del suo impegno per la tutela ambientale nel Paese asiatico. Angelina Jolie ha affermato di essere bisessuale: ha infatti confermato il legame con la co-protagonista di Foxfire, Jenny Shimizu.

Il 28 marzo 1996 sposa l’attore inglese Jonny Lee Miller, co-protagonista del film Hackers. La coppia si separa l’anno seguente per divorziare nel febbraio 1999. Il 5 maggio 2000 sposa in seconde nozze l’attore Billy Bob Thornton, conosciuto sul set di Falso tracciato. La coppia ha dichiarato spesso pubblicamente il forte legame che li univa, suggellato da tatuaggi e un patto di sangue tra i due. Il matrimonio finì con un divorzio nel maggio 2003.

Nel 2005 fu coinvolta in uno scandalo, venendo accusata di essere stata la causa della fine del matrimonio tra gli attori Brad Pitt e Jennifer Aniston. Le accuse sostenevano che lei e Pitt avessero intrecciato una relazione sul set di Mr. & Mrs. Smith. L’attrice respinse ogni accusa. Tuttavia, poco dopo ammise di essersi innamorata sul set. La coppia Jolie-Pitt nell’aprile 2012 si fidanza ufficialmente. La coppia si è sposata il 23 agosto 2014 nel loro castello a Miraval, in Francia. Nel settembre 2016 la Jolie ha presentato istanza di divorzio da Pitt, citando differenze inconciliabili.

Il 10 marzo 2002 Angelina Jolie adotta il suo primo figlio, Chivan Maddox. Il bambino è nato il 5 agosto 2001 a Rath Vibol, in Cambogia. Il 6 luglio 2005 ha adottato una bambina di sei mesi, originaria dell’Etiopia, Zahara Marley. La bambina è nata l’8 gennaio 2005. Il 27 maggio 2006 la Jolie dà alla luce la sua prima figlia naturale a Swakopmund, Namibia, avuta da Brad Pitt. La bambina è stata chiamata Shiloh Nouvel. Il 15 marzo 2007 ha adottato Pax Thien, un bambino di tre anni del Vietnam. Il 12 luglio 2008 all’ospedale pediatrico Lenval di Nizza, in Francia, l’attrice ha dato alla luce due gemelli avuti da Brad Pitt, un bambino, Knox, e una bambina, Vivienne.

La carriera di Angelina Jolie in pillole

Angelina Jolie raggiunge la fama internazionale interpretando l’icona dei videogiochi Lara Croft nei film Lara Croft: Tomb Raider (2001) e Tomb Raider – La culla della vita (2003). Ha vinto tre Golden Globe consecutivi: nel 1998 per il film tv George Wallace, nel 1999 per Gia – Una donna oltre ogni limite e nel 2000 per Ragazze interrotte, per il quale ha anche vinto l’Oscar alla miglior attrice non protagonista. Nel 2009 ha ricevuto una seconda candidatura agli Oscar alla miglior attrice per la sua interpretazione in Changeling. Nel 2014, durante la cerimonia dei Governors Award le viene conferito l’Oscar Premio umanitario Jean Hersholt. Ha recitato anche nel video Alta marea di Antonello Venditti.

L’infanzia e gli studi di Angelina Jolie

Dopo la separazione dei genitori avvenuta nel 1976, Angelina Jolie e il fratello crebbero a Palisades, nello Stato di New York, con la madre che abbandonò ogni aspirazione artistica per prendersi cura dei figli. Influenzata dalla recitazione della madre, dopo aver visto i suoi film Angelina aspira a diventare attrice esordendo a soli sette anni, al fianco del padre, nel film Cercando di uscire di Hal Ashby.

A soli undici anni entra al Lee Strasberg Theatre and Film Institute, che frequenta per due anni, apparendo in diverse produzioni. Successivamente frequenta la Beverly Hills High School, dove vive una forma di disagio nei confronti dei ragazzi di famiglie più facoltose, poiché, vivendo con la madre, doveva sopravvivere con un reddito modesto.

Durante gli anni degli studi era oggetto delle prese in giro di alcuni studenti, per il suo fisico esile e per il fatto di portare gli occhiali e l’apparecchio per i denti. Questo suo disagio portò la giovane Angelina all’autolesionismo, Si provocava cioè delle ferite con coltelli che lei stessa collezionava. Durante quel periodo cominciò a diventare una dark. A quattordici anni sognava di diventare un necroforo. Angelina indossava solo abiti neri e si era tinta i capelli di viola. Due anni più tardi, tornò a recitare in teatro, conseguì il diploma.

La Jolie è stata al centro di alcune controversie a proposito del suo profondo legame con il fratello. Sul palco della notte degli Oscar del 2000, l’attrice dichiarò il suo profondo amore per il fratello e in seguito i due furono visti scambiarsi un bacio sulle labbra. Quanto accaduto alimentò i pettegolezzi su un loro possibile rapporto incestuoso che l’attrice si affrettò a negare.

La mastectomia

Angelina Jolie ha perso la madre per un cancro alle ovaie il 27 gennaio 2007. Questa cosa l’ha profondamente turbata e il 14 maggio 2013 la Jolie pubblica un articolo sul New York Times nel quale scrive di essersi sottoposta a un intervento di duplice mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno.

L’attrice ha infatti dichiarato di avere la mutazione del gene BRCA1 e secondo i medici aveva l’87% di rischio di sviluppare il cancro alla mammella e il 50% di rischio di sviluppare il cancro alle ovaie, dato che la madre, la nonna e la zia erano morte per la stessa causa. Ora, grazie all’asportazione delle mammelle, le probabilità sono calate al 5%.

Maleficient-Il segreto della bella addormentata

Maleficent – Il segreto della bella addormentata, è un film del 2014 diretto da Robert Stromberg, al debutto da regista. Il film è il remakedel classico Disney La bella addormentata nel bosco del 1959. Angelina Jolie, oltre ad essere protagonista è anche produttrice esecutiva. Nella pellicola veste i panni della celebre Malefica, la fata cattiva del mondo Disney.