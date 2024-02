Angelina Mango chi è, età, dove e quando è nata, genitori, fidanzato, Instagram, vita privata, Amici, biografia e carriera

Angelina Mango, figlia del noto cantante Mango e di Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar, è una delle cantautrici emergenti più interessanti della scena musicale italiana. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della cantante.

Dove e quando è nata, età, genitori, biografia di Angelina Mango

Angelina Mango è nata il 10 aprile del 2001 a Maratea, in provincia di Potenza. Ha 22 anni. Angelina è figlia d’arte: il padre, infatti, è il noto e compianto Mango, cantautore trai più apprezzati in Italia; la madre, invece, è Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar.

Angelina si appassiona presto alla musica, passione che condivide con il fratello Filippo. Dopo essersi iscritta al liceo scientifico, nel 2014, la ragazza perde il padre, deceduto a causa di un attacco cardiaco durante un concerto. Due anni dopo riprende gli studi e torna a cantare in un gruppo in cui figura anche il fratello.

Fidanzato, Instagram e vita privata

Riguardo la vita privata della cantante abbiamo poche informazioni. Sappiamo che è fidanzata con il chitarrista Antonio Cirigliano. Angelina vive a Milano. Molto attiva sui social la cantante, sul proprio profilo Instagram, può contare su oltre 600mila follower: angelinamango_.

La carriera di Angelina Mango

La cantante fa il suo esordio nella musica con l’EP Monolocale, uscito nel 2020. L’anno successivo partecipa a Sanremo Giovani con il brano La tua buona colazione. Nel 2022 partecipa al Concerto del Primo Maggio ed è concorrente di Amici di Maria De Filippi, in cui si classifica al secondo posto trionfando nella categoria canto.

Nel 2023 esce il secondo EP della cantante, Voglia di vivere, che contiene i brani Voglia di vivere e Ci pensiamo domani, entrambi entrati nella Classifica FIMI Singoli. In particolare il singolo Ci pensiamo domani è diventato un vero e proprio tormentone estivo, posizionandosi poi tra le prime dieci posizioni della Top Singoli.

