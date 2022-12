Angelo Badalamenti, il pianista e compositore statunitense di origini italiane di “Twin Peaks” e “Mulholland Drive” di David Lynch, è morto a 85 anni. Lo riporta Hollywood Reporter, sottolineando che il compositore è morto nella sua casa in New Jersey. Badalamenti era infatti sempre rimasto fedele alle sue radici rimanendo a vivere, per tutta la vita, nel New Jersey malgrado la maggioranza dei lavori a cui ha partecipato venissero realizzati a Los Angeles.

David Lynch saluta Badalamenti: “Oggi niente musica”

David Lynch ha aperto il suo “Weather Report” accennando alla morte del suo amico e collega usando queste parole: “Buongiorno ,oggi niente musica. Angelo, riposa in pace”.

Le tante collaborazioni di Angelo Badalamenti

La nipote Frances, ha ricordato anche gli storici lavori dello zio per “Blu Velvet”, “Cabin Fever”, “Nightmare On Elm Street 3”. Oltre al cinema, il compositore e musicista ha collaborato con grandi nomi del cinema e della musica: David Bowie, Michael Jackson, Paul McCartney, Nina Simone, Julee Cruise, Isabella Rossellini, Dolores O’Riordan, Anthrax, Dokken, Eli Roth.