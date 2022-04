Chi è Angelo Branduardi: dove e quando è nato, malattia, carriera e vita privata del cantautore, violinista, polistrumentista e compositore italiano. Branduardi è ospite di Serena Bortone nella puntata di lunedì 4 aprile a Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nato: la biografia di Angelo Branduardi

Angelo Branduardi nasce a Cuggiono, nella città metropolitana di Milano, il 12 febbraio 1950, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Ha 72 anni.

Consegue il Diploma in violino a soli 16 anni presso il Conservatorio di Genova. Qui conosce l’ambiente musicale della scuola dei cantautori, che rappresenterà un importante stimolo per la sua attività artistica.

Subisce al tempo stesso l’influenza della musica d’oltremanica: ancora oggi considera Donovan e Cat Stevens suoi idoli musicali.

Branduardi debutta come autore nel 1974 con l’album Angelo Branduardi. Fin da subito ricerca un nuovo genere musicale che unisse la musica antica (in particolare medievale e rinascimentale) con la musica folk tradizionale e di tradizione celtica e nord-europea, guadagnandosi il soprannome il Menestrello. Nel 1976 con Alla fiera dell’est, esplode la sua carriera.

Tra i suoi lavori più famosi ricordiamo “La pulce d’acqua” e “Cogli la prima mela”. Compone la sua prima colonna sonora per il film “State buoni se potete” nel 1983 con Luigi Magni, per questo lavoro otterrà un David di Donatello come miglior musicista e un Nastro d’Argento per la miglior colonna sonora.

Moglie Luisa Zappa, figlie: la vita privata di Angelo Branduardi

Angelo Branduardi è sposato con Luisa Zappa, anche lei cantante e paroliera. Il loro è un sodalizio artistico, oltre che sentimentale: a dare vita a quasi tutti i testi di Branduardi è infatti sua moglie.

I due si sono conosciuti nel corso degli anni universitari, quando Luisa Zappa studiava Letteratura Inglese alla Statale di Milano. Da quel momento hanno iniziato a fare coppia fissa sia nella vita privata, che nel lavoro.

Si sono sposati negli anni ’70 e dal loro amore sono nate due figlie: Sarah e Maddalena. Alla prima, il cantautore ha dedicato “Canzone per Sarah”, brano uscito nel 1976. L’altra figlia, Maddalena, è una musicista come i genitori, violoncellista.