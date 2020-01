ROMA – Valerio Scanu è l’Angelo de Il Cantante Mascherato. L’artista lanciato da Amici di Maria De Filippi è stato il secondo eliminato della finale dello show di Milly Carlucci su Rai Uno. L’artista sardo ha perso contro il Coniglio, che è stato il più votato da giuria e social network. Tolta la maschera sono stati confermati i sospetti del pubblico. In moltissimi infatti avevano ormai capito chi si nascondeva dietro la maschera dell’Angelo.

Dopo l’eliminazione, il cantante ha ammesso di aver ingannato tutti i suoi fan su Instagram nelle ultime settimane. Uno stratagemma per depistare fan e telespettatori. Come ha fatto notare Francesco Facchinetti, durante la prima puntata, sull’account social del cantante, erano apparse le stories di una festa. Ma in realtà non erano altro che video realizzati in precedenza.

“Come è stato detto in clip, ne approfitto perché voglio prendermi un minuto per fare dei doverosi ringraziamenti che hanno lavorato dietro. Tanti nomi, li sparo a caso, ma sono stati tutti bravissimi. C’è tutto un lavoro dietro abbastanza impegnativo e tosto. Per chi fa questo mestiere, penso sia il massimo. Io ho depistato su Instagram, mettevo foto della sera prima mentre mi esibivo” ha detto Scanu. (fonte IL CANTANTE MASCHERATO)