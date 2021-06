Angelo Licheri, chi è l’Angelo di Vermicino, età, la malattia, Alfredino Rampi, la moglie e i figli

Chi è Angelo Licheri, l’Angelo di Vermicino, età, la malattia, Alfredino Rampi, la moglie e i figli. Angelo Licheri infatti è tra gli ospiti fi Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno nel primo pomeriggio.

Dove e quando è nato, età e biografia di Angelo Licheri

Angelo Licheri è nato a Gavoi, in provincia di Nuoro il 20 agosto del 1944 e ha 76 anni di età. E’ stato un operaio sardo ed è noto come l’eroe di Vermicino visti i suoi disperati tentativi di salvare il piccolo Alfredino Rampi. Alfredino era il bambino di 6 anni precipitato in un pozzo il 10 giugno 1981 a Frascati vicino Roma. Purtroppo tutti i tentativi furono inutili e il piccolo Alfredino morì dopo tre giorni passati nel pozzo.

Angelo Licheri e Vermicino

Angelo Licheri all’epoca aveva aveva 37 anni e faceva il fattorino per una tipografia a Roma. La sera del 12 giugno decise di recarsi a Vermicino e provare a salvare il piccolo Alfredino. Angelo, dal fisico molto magro e piccolo di statura, riuscì a convincere i pompieri e i soccorritori a lasciarsi calare dentro al pozzo. Qui l’uomo rimase sospeso a testa in giù per 45 minuti durante i quali tentò disperatamente di salvare il bambino. Alfredino purtroppo morì poche ore dopo. Al funerale Licheri fu uno di quelli che portò in spalla il feretro.

La moglie, i figli e la malattia di Angelo Licheri

Angelo Licheri è sposato ed è padre di tre figli che già aveva all’epoca di Vermicino. Fu questo uno dei fattori che lo spinsero a provare a salvare Alfredino. Oggi purtroppo è quasi cieco a causa del diabete che gli ha causato anche l’amputazione di una gamba.

Recentemente al Corriere della Sera Licheri raccontò: “Dopo vari tentativi andati a vuoto, l’ultimo che ho fatto è stato prenderlo per la canottiera, ma appena hanno cominciato a tirare ho sentito che cedeva…E allora gli ho mandato un bacino e sono venuto via. Ciao piccolino”. Angelo ha raccontato la sua storia anche in un libro intitolato L’angelo di Vermicino. Qui tutta la storia di quanto successe a Vermicino.