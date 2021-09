Angelo Russo chi è: dove e quando è nato, età, altezza, carriera, vita privata, Catarella e il Commissario Montalbano

Angelo Russo chi è: dove e quando è nato, età, altezza, il Commissario Montalbano. Angelo Russo sarà uno degli ospiti di questa sera, martedì 28 settembre, de I Soliti Ignoti.

Angelo Russo chi è: dove e quando è nato, età e altezza

L’attore Angelo Russo è nato a Ragusa il 21 ottobre del 1961. L’attore quindi ha 59 anni. Angelo Russo è alto 175 cm.

La carriera di Angelo Russo

Dopo varie esperienza teatrali Angelo Russo è diventato famoso nel ruolo dell’agente Catarella nella serie televisiva Il commissario Montalbano. Ha recitato anche nella fiction Il capo dei capi e interpretato una piccola parte nel film Il pesce innamorato di Leonardo Pieraccioni del 1999.

“Ragusa-Roma – ha raccontato Angelo Russo a Vieni da Me – fu la mia prima uscita, ero scappato da casa perché mio padre mi voleva costringere a lavorare, a trovare un mestiere, ma io non volevo fare nient’altro che l’attore. Mio padre scherzando mi diceva sempre, ma perché non ti droghi come tutti gli altri? Sono nato per scherzo e la mia vita è stata tutto un gioco”.

Moglie e figli: la vita privata di Angelo Russo

Angelo Russo è sposato con Laura Belluardo e ha una figlia, di nome Leandra. Fu proprio la figlia, come raccontò lui stesso, a incoraggiare l’attore a fare il provino per il ruolo del personaggio Catarella, nella serie de Il commissario Montalbano.