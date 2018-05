ROMA – Lite a distanza al Grande Fratello tra Simone Coccia Colaiuta e Angelo Sanzio, il “Ken umano”. Presente in studio, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Angelo ha criticato aspramente il giovane fidanzato della parlamentare del Pd Stefania Pezzopane.

“Tu non mi dovresti proprio salutare, ha detto Angelo, alzandosi e andando ad occupare lo studio di fianco a Barbara D’Urso. Quella faccia di me*** che ti ritrovai caro Simone. Hai capito? Non ti permetto di giudicare un bacio a stampo con Filippo, perché tu non sai cos’è l’amore, non conosci baci che vanno al di là delle labbra. Sei stato l’unico a farsi la doccia in mutande bianche davanti a me. E quando mi toccavi il cu** che stavamo in camera, lo vogliamo dire?”.

A quel punto la conduttrice è intervenuta per cercare di placare la rabbia di “Ken” e gli ha chiesto soprattutto di non dire più parolacce. Ma Angelo non si è fermato, e ha continuato ad apostrofare Simone, che assisteva al suo sfogo dalla Casa, con epiteti molto pesanti.