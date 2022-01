Un giallo si è scatenato in queste ore intorno ad Anna Falchi per la sua assenza nella prima puntata del 2022, andata in onda ieri lunedì 3 gennaio, de I Fatti Vostri. Ad annunciare l’assenza della collega è stato Salvo Sottile, un’assenza che ovviamente non è passata inosservata ai tanti telespettatori del format mattutino di Rai 2.

I Fatti Vostri, Anna Falchi assente

“Tanti auguri di buon anno a tutti, sono felice di essere insieme a voi. Come vedete sono da solo e non c’è Anna Falchi che aspettiamo e tornerà presto. Voglio mandarle un grande bacio, questo è l’applauso della piazza” ha esordito Salvo Sottile in apertura di puntata.

Sui social però i telespettatori si sono chiesti subito quale fosse il motivo dell’assenza della showgirl. Inoltre, c’è chi ha provato soprattutto ad ipotizzare il motivo dietro l’assenza dell’attrice: “Perché Anna non c’è? È risultata positiva?“. Secondo alcuni telespettatori è quindi possibile che la Falchi sia stata trovata positiva al Covid poco prima della puntata. E così, poco dopo, sui suoi canali ufficiali Anna Falchi ha confermato di essere venuta a contatto con un positivo.

Anna Falchi a contatto con un positivo

“Ciao a tutti! Mancavo da qualche giorno perché il mio “anno nuovo” non è partito benissimo. Alcuni di voi avranno notato che oggi non ero ai FATTI VOSTRI. Ho scoperto di aver avuto un contatto con un positivo. Come da regola ho fatto 5 giorni di autosorveglianza, 2 tamponi ( negativi) e comunque ho fatto già 3 vaccini! Da domani tornerò in video accanto (ma non troppo): al mio adorato socio Salvo Sottile, all’amica Emanuela Aureli , al mio professore preferito Umberto Broccoli e a tutta la squadra de I FATTI VOSTRI, con la mascherina FFp2! Spero che mi seguiate e che mi sosterrete in questa piccola disavventura! Sono cose che possono accadere a tanti di noi in questo, maledetto, periodo. Show must go on”.