Nell’ultima puntata de I Fatti Vostri, Anna Falchi si è presentata in studio conducendo con una mascherina ffp2, dopo esser stata a contatto con un positivo. Tornata in onda dopo l’assenza nella prima puntata del nuovo anno, la showgirl ha deciso di farlo con una mascherina, nonostante sia risultata negativa a tre tamponi.

Anna Falchi a I Fatti Vostri con la mascherina

Nella puntata del 3 gennaio, Salvo Sottile aveva infatti condotto I Fatti Vostri senza la presenza di Anna Falchi, proprio a causa di un contatto con un positivo che la conduttrice ha avuto. Proprio Anna Falchi ha voluto quindi rassicurare i telespettatori a casa durante la diretta.

“Spieghiamo perché non ci sono stata. Ho avuto un contatto con un positivo. Nonostante sono passati più di cinque giorni, nonostante abbia fatto tre tamponi negativi, devo comunque essere qui con la mascherina e comunque non è mai troppa la prudenza […] Sono qui quest’oggi per l’amore per la mia squadra che è la mia famiglia, per il mio socio (rivolto a Sottile, ndr) e per tutti…” e qualche lacrima di commozione non poteva mancare.

L’annuncio sui social

Anna Falchi aveva anticipato la notizia, proprio ieri, via social: “Il mio anno nuovo non è partito benissimo. Ho scoperto di aver avuto un contatto con un positivo. Come da regola ho fatto 5 giorni di autosorveglianza, 2 tamponi ( negativi) e comunque ho fatto già 3 vaccini! Da domani tornerò in video accanto (ma non troppo): al mio adorato socio Salvo Sottile, all’amica Emanuela Aureli , al mio professore preferito Umberto Broccoli e a tutta la squadra dei Fatti vostri, con la mascherina FFp2! Spero che mi seguiate e che mi sosterrete in questa piccola disavventura! Sono cose che possono accadere a tanti di noi in questo, maledetto, periodo. Show must go on”.