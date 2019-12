ROMA – “Non so come mai… ma comincia proprio a piacermi il bianco e nero”. Così Anna Falchi infierisce sulla Juventus, battuta 3-1 dalla Lazio a Riad, nella finalissima della Supercoppa Italiana. E lo fa, come al solito, mostrandosi generosamente scoperta per celebrare il trionfo dei biancocelesti.

La Lazio è passata in vantaggio al 16mo con una rete di Luis Alberto che ha raccolto un assist di Milinkovic-Savic dopo un corner. Al 45mo è arrivato il pareggio di Dybala, lesto a insaccare su una respinta corta di Strakosha su tiro di Ronaldo. Nella ripresa il gol di Lulic al 73mo su cross di Lazzari e spizzata sul secondo palo di Parolo. Nel recupero è arrivato il 3-1 di Cataldi su punizione al 94mo, dopo l’espulsione di Bentancur per il secondo giallo.

“Grazie per questo bel regalo di Natale della mia Lazio”, ha scritto Anna Falchi su Instagram vestita soltanto di un reggiseno di pizzo nero. “Ora – aggiunge – il nostro eroe del 26 maggio non sarà più #lulic71 ma #lulic73, eroe del 22 dicembre”.

Fonte: Instagram