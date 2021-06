Anna Falchi, il fratello Sauro: “Mi offrirono 40 milioni per rivelare un segreto su mia sorella”

“Mi offrirono 40 milioni per rivelare un segreto su mia sorella”. A parlare è Sauro Falchi, fratello di Anna Falchi nonché addetto stampa dell’attrice. Anna Falchi e il fratello Sauro sono stati ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata di lunedì 14 giugno 2021.

Sauro Falchi e il segreto su Anna Falchi e Fiorello

Parlando del suo lavoro al fianco della sorella Sauro Falchi ha rivelato un aneddoto risalente a tanti anni fa quando la storia d’amore tra Anna Falchi e Fiorello riempiva tutti i giornali di gossip.

“Ero un perditempo senza arte né parte – racconta Sauro – dopo aver fatto il soldato Anna mi ha chiesto se volessi lavorare con lei”.

Ed è stato proprio all’inizio di questo nuovo sodalizio lavorativo, che qualcuno ha provato a corrompere Sauro Falchi: “Dopo poco che ci siamo rivisti mi offrirono quaranta milioni per svelare dove fosse nascosta mia sorella con Fiorello, ma io ho preferito rimanere con le mie dieci mila lire in tasca e non rivelare il suo segreto”.

Quindi scherza: “Faccio ufficio stampa, mi occupo dei contratti, un po’ di tutto… il problema fondamentale è che lei è diventata della Lazio, mentre io sono un romanista sfegatato”.

Anna Falchi, il rapporto col fratello Sauro

Su quell’episodio, che in altri tempi avrebbe potuto rovinare il loro rapporto, i due fratelli ora ci ridono su. Per l’attrice, che è in procinto di iniziare una nuova avventura televisiva alla guida de I Fatti Vostri, il rapporto col fratello è importantissimo.

“Mio fratello mi dà sempre la dritta giusta – ha detto Anna Falchi – È l’uomo che mi conosce di più e non ci sarà mai un uomo che mi conosce come lui. Siamo cresciuti con la mamma e ce la siamo cavata bene. Stiamo veramente bene insieme, anche se qualcuno ci dice che sembra ‘un po’ troppo”.