ROMA- La Lazio continua a far sognare i suoi tifosi nelle zone alte della classifica e Anna Falchi continua a regalare perle su Instagram dopo i successi dei biancocelesti. Evidentemente l’attrice ha preso in parola i commenti dei suoi follower che le hanno scritto: “Le tue foto portano fortuna, non devi più smettere…”. E la Falchi non ha smesso affatto, anzi… Dopo il netto tre a uno rifilato dalla Lazio alla Juventus, ha pubblicato una foto su Instagram che lascia pochissimo spazio all’immaginazione.

Nel suo ultimo post Instagram, la Falchi è in ginocchio sul letto, con i calzoncini della Lazio, senza maglietta ma con una sciarpa biancoceleste che copre il suo prosperosissimo lato A. La Falchi ha completato il post su Instagram con la seguente didascalia:

“Come godooooo!!!! Calcisticamente parlando! E ora a nanna con la mia divisa preferita! La mia sciarpa portafortuna da cui non mi separo mai! SEMPRE FORZA LAZIO #noilamiamoeperleicombattiamo #sempreforzalazio #sslazio @official_sslazio #imieiattimi #annafalchi #laziojuventus”.

I tifosi della Lazio gradiscono ma non si accontentano e quindi commentano così sotto al suo post: “E no cara Anna… la sciarpa mica si usa così… la sciarpa si alza al cielo biancoceleste, insomma, alza questa sciarpa e lasciaci guardare tutto… e poi ricordati che in caso di scudetto, ti vogliamo senza vestiti sul prato verde dell’Olimpico…”. La Falchi ringrazia e risponde: “Scudetto? Mi piace pensare a partita dopo partita…”. Una risposta degna di un consumato allenatore di Serie A. Evidentemente il calcio e la Lazio sono nel DNA dell’attrice.