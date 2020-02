ROMA -La Lazio continua a vincere e convincere, restando in corsa per la conquista dello scudetto, Anna Falchi continua a togliersi i vestiti su Instagram per regalare scatti mozzafiato ai tifosi biancocelesti: “La mia Lazio mi fa proprio sognare, sempre forza Lazio”. Ormai è una abitudine, i tifosi della Lazio si connettono subito con il profilo Instagram di Anna Falchi dopo i successi della loro squadra del cuore perché sanno già di trovare una foto “regalo”.

Anna Falchi si toglie i vestiti per la sua Lazio, i tifosi biancocelesti apprezzano ma chiedono sempre di più…

Come sempre, la foto della Falchi ha raccolto moltissimi like e commenti. Facciamo una sintesi degli apprezzamenti dei tifosi della squadra capitolina:

“Complimenti Anna, sei una vera tifosa. Sei bella come la nostra Lazio. Ma noi non ci accontentiamo mai… vogliamo sempre di più. Da buona tifosa, dovresti saperlo che la sciarpa si alza al cielo. Se la alzi al cielo, noi possiamo vedere le tue belle forme. Va bene, per ora lo accettiamo ma in caso di scudetto, vogliamo che ti togli i vestiti sul prato verde dello Stadio Olimpico. Grazie Anna, sempre forza Lazio!”.

La partita. La Lazio ha vinto facilmente contro la Spal, per 5-1, e si è portata a meno due punti dall’Inter e a meno cinque dalla Juventus ma ha una gara da recuperare. In caso di vittoria contro il Verona, si porterebbe da sola al secondo posto a meno due dalla capolista Juventus.