Anna Falchi, lo scherzo de Le Iene: l'ex compagno e padre di sua figlia si sposa con un uomo...

Nel consueto scherzo de Le Iene questa volta la vittima è Anna Falchi. L’attrice è stata messa a dura prova da una notizia bomba: l’ex compagno, e anche padre di sua figlia, si sposa con un uomo. Ovviamente si tratta di uno scherzo che però ha fatto emergere tutta l’incredulità di Anna Falchi.

Ad Anna Falchi viene fatto credere che l’ex compagno Denny Montesi, padre di sua figlia Alyssa, è gay e sta per sposarsi con un altro uomo. L’attrice arriva nella villa dell’imprenditore per riprendere la bambina, senza immaginare quello che stava per accadere. Clicca qui per guardare lo scherzo.

Come reagisce Anna Falchi allo scherzo de Le Iene

Anna Falchi una volta arrivata nella villa è infastidita perché l’ex ha ospitato sconosciuti quando in casa c’è sua figlia, ma poco dopo è lui stesso a spiegargli tutto. “Hai presente quella foto con Antonio? (Una paparazzata uscita tempo fa su una rivista di gossip, che aveva fatto emergere dubbi sulla sua eterosessualità. Tutto poi smentito) – le chiede – La notizia era vera”. Anna Falchi è incredula, ma non sembra particolarmente turbata: “In che senso Denny? Hai cambiato parrocchia?”.

Ma alla notizia del futuro matrimonio Anna Falchi perde la calma. “Denny io non vorrei che Alyssa ti vedesse in bagno o la notte con un uomo. L’unica cosa è quella, io ho sempre rispetto per Alyssa e non ho mai messo un uomo dentro casa. Perché devi coinvolgere Alyssa in questa cosa? La porto via, non voglio che sia qui con altre persone”. Poi torna sul tema matrimonio: “Davvero vuoi fare un passo così importante? Chi è questo?. Non capisco perché sei così deluso dalle donne. Oppure è un istinto naturale?”.

“L’ho conosciuto a settembre e vorrei te come testimone“, dice Montesi aggiungendo che un noto settimanale di gossip è pronto a dargli 60 mila euro per l’esclusiva, che lui è pronta a dividere con lei. Ma per Anna Falchi non se ne parla. (Fonte Le Iene).