ROMA – Con la Lazio terza in classifica, si sono moltiplicati i post Instagram di Anna Falchi sui biancocelesti. Poche ore fa, l’attrice ha pubblicato un post in compagnia di Claudio Lotito scrivendo: “A cena con il mio adorato Presidente Claudio Lotito e la capitana della Lazio Women Cristina Coletta! Tanta bella gente per Lotito and Friends”.La Falchi e Lotito erano gli ospiti di onore di un evento che aveva come protagonista la squadra femminile della Lazio.

Pochi giorni fa, un’altra foto virale dopo Lazio-Udinese. Dopo il tre a zero rifilato all’Udinese, che ha permesso alla Lazio di consolidare il suo terzo posto in classifica tenendo a distanza la Roma, Anna Falchi ha pubblicato una foto su Instagram aggiungendo la seguente didascalia: “Ah dimenticavo! #sempreforzalazio Un bacio a tutti gli aquilotti 💋@official_sslazio #sslazio #imieiattimi #annafalchi”.

Lo scenario è sempre lo stesso. La foto è stata gradita dai tifosi della Lazio, e da quelli dell’Inter che sono gemellati con i biancocelesti, mentre è stata aspramente criticata da quelli delle altre squadra, a partire dai romanisti. Secondo i laziali, la Falchi è la musa delle vittorie biancocelesti, secondo gli altri, è una 47enne che forse dovrebbe smetterla di spogliarsi su Instagram.

Ma sotto ai suoi post, i commenti dei laziali sono sicuramente in maggioranza. I tifosi biancocelesti le chiedono di spogliarsi in campo nel caso in cui la Lazio dovesse qualificarsi alla Champions League dopo molti anni di assenza. Cosa farà la Falchi?Accetterà questa richiesta? Lo scopriremo a fine campionato…