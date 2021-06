Sarà Anna Falchi la nuova conduttrice della storica trasmissione di Rai Due I Fatti Vostri: sarà affiancata dal giornalista Salvo Sottile e dallo storico Umberto Broccoli. Tutti prenderanno il posto di Giancarlo Magalli che per anni e anni ha condotto il programma.

Il commento di Giancarlo Magalli su Anna Falchi a I Fatti Vostri

Intervistato da FqMagazine, Giancarlo Magalli ha detto: “Michele Guardì è stato il primo ad essere informato. Ha capito la situazione, mica mi può costringere. Gli avevo proposto la staffetta, un passaggio graduale ma lui ha ritenuto di no”. Alla domanda sul perché abbiano scelto un personaggio come Anna Falchi per sostituirlo nella conduzione, Magalli non commenta e dichiara: “Questa domanda non la deve fare a me ma a chi l’ha scelta“.

La decisione di Magalli di lasciare I Fatti Vostri

Sempre a FqMagazine Magalli racconta: “L’ho chiesto mesi fa al direttore di Rai2 Ludovico Di Meo. Sono passati trent’anni da quando ho cominciato a farlo, sono ventuno anni di fila. Parliamo di 4 mila puntate filate, di circa 10 mila interviste. Alcune anche di un certo peso, storie che ti restano dentro. Non è un programma che si fa a cuor leggero. Quest’ultimo anno con la pandemia non è stato facile, non sono mancato un giorno. Studio vuoto, senza pubblico, tutto chiuso in una Rai deserta, senza ospiti, con le difficoltà via skype, tamponi“.

Magalli ora condurrà un quiz che andrà in onda nel pomeriggio di Rai 2: “So che c’è una forte concorrenza a quell’ora. Vediamo se l’orario potrà essere cambiato. Ci sto lavorando è un quiz carino. È una vacanza per me, una cosa divertente. Ha avuto già successo in altri paesi dove è stato testato, è un quiz sulla lingua italiana”.