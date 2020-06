Anna Falchi torna in tv: “Vivo di rendita per la mia popolarità. Ma ho un rimpianto” (Foto Ansa)

ROMA – Anna Falchi torna in tv con “C’è Tempo per…”, in onda dal 29 giugno su RaiUno dalle 10. Un gran ritorno per l’attrice, reduce da un periodo di lontananza dai riflettori.

In una intervista a Diva e donna, Anna Falchi, ha parlato della sua popolarità e di questi anni trascorsi in ombra. “Beh – confessa – vivo di rendita. Ho lavorato tanto per raggiungere presto la popolarità, ho iniziato a fare la tv da giovanissima”.

Anna Falchi, l’unico rimpianto

Nonostante la brillante carriera, però l’attrice nutre un rimpianto: “Ne ho solo uno. Quando sono stata messa di fronte al bivio se scegliere tv o cinema, ho scelto il cinema”.

Col senno di poi, spiega, “e se avessi ascoltato di più i miei desideri e le mie inclinazioni, avrei dovuto scegliere di continuare a fare la televisione. Io amo molto la tv e secondo me sono più portata per quel pubblico perché amo l’improvvisazione. Mi piace tanto anche il teatro. Invece nella carriera ho fatto più cinema”.

Anna Falchi, mamma in quarantena

Nei mesi di lockdown per coronavirus Anna Falchi si è dedicata alla figlia Alyssa: “In quarantena sono stata con mia figlia a fare la mamma e la maestra come hanno fatto tante donne. Peraltro pensavo di avere più pazienza e invece ho scoperto di non averne abbastanza per insegnare”.

Oggi l’attrice è felicemente fidanzata col deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa. (Fonte: Diva e Donna).