ROMA – Una brutta storia di famiglia fa tornare in primo piano l’attrice Anna Marchesini, scomparsa nel luglio 2016. La figlia Virginia ha infatti denunciato il padre che, a suo dire, avrebbe violato la sua privacy durante una intervista rilasciata a “Domenica Live” nel settembre 2016. Pasquale Valente, in quella apparizione televisiva, aveva espresso il desiderio di tornare a vedere la figlia dopo tanti anni, raccontando delle difficoltà di relazione con la figlia stessa. Il gip, però, ha archiviato, pur riconoscendo la violazione della privacy, perché la questione è priva di rilevanza penale in quanto “le frasi pronunciate durante la trasmissione televisiva non avevano di per sé un contenuto lesivo dell’onore”.